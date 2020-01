Le chômage a continué sa diminution en Wallonie l'an dernier. En 2019, on comptait en moyenne 203.247 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), selon le bilan annuel que vient de publier le Forem. Cela représente une diminution de 2,6% par rapport à 2018.

Mais, précise l'Office wallon de l'emploi, certaines catégories de chômeurs ont diminué plus fortement. C'est notamment le cas des DEI de moins de 25 ans (-6%) et des DEI âgés de 25 à 30 ans (-8%). Le nombre de DEI de plus de 40 ans a également diminué (-1,2%). Par contre, la demande d'emploi a augmenté chez les 30-40 ans (+1,7%).

Le chômage des femmes diminue davantage

En moyenne, entre 2018 et 2019, le chômage des femmes (-3%) a un peu plus diminué que celui des hommes (-2,3%).

Enfin, le Forem souligne que les effectifs de demandeurs d'emploi inoccupés depuis une longue période sont en diminution : - 6,7 % pour les DE inoccupés depuis six mois à moins d’un an ; - 8,3 % pour les DE inoccupés depuis un an à moins de deux ans ; - 1,5 % pour les DE inoccupés depuis deux ans à moins de cinq ans ; et - 2,8 % pour les DE inoccupés depuis cinq ans et plus.