Le Club Med et le Forem s’associent pour trouver des saisonniers pour la saison 2019-2020.

Deux jobdays seront organisés, les 2 et 17 octobre, à Liège et à Mons. 2 000 postes sont à pourvoir dans 18 villages français. Le Club Med recherche 1 450 personnes pour des métiers de l’hôtellerie-restauration & luxe, 300 pour des métiers liés au sport & loisirs et 250 pour des postes de supports & vente. Sont recherchés : des réceptionnistes, maîtres de chalet, chargés de clientèle, employés de lingerie, barmans, bouchers, boulangers, techniciens de maintenance, plombiers... L’inscription est obligatoire et se fait via le site du Forem.