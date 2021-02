Selon la Banque nationale de Belgique (BNB), le commerce extérieur belge a connu un fort déclin sur l’année 2020, conséquence de la crise sanitaire de Covid-19. Par rapport à 2019, les exportations ont chuté de 8 %, et les importations de 9,5 %. Un recul logique au vu de la situation sanitaire et des mesures de ralentissement voire d’arrêt des échanges commerciaux depuis presque un an. Ces chiffres sont préoccupants mais pas alarmants d’après Filip Spagnoli, expert statisticien en commerce extérieur à la BNB. “La reprise économique extérieure devrait arriver assez vite, dès que les mesures liées à la lutte contre le Covid seront levées.”

Dans un communiqué, la BNB compare la récession actuelle avec la crise sanitaire des subprimes de 2008, expliquant que “la diminution enregistrée en 2020 s’est toutefois relevée moitié moindre qu’en 2009”. Si l’on compare ces deux périodes, la crise financière de 2008 était un véritable krach boursier, qui avait fait perdre à la Belgique presque un cinquième du volume de son commerce extérieur. “La crise du Covid est comparable en termes d’envergure, mais elle est différente dans le sens où elle est voulue par le gouvernement, en fermant ses frontières terrestres et en limitant drastiquement les échanges de marchandises en dehors du pays”, pointe Filip Spagnoli.

Autre aspect qui permet de relativiser ces chiffres, la baisse de consommation des ménages belges, ainsi que leur épargne. Depuis plusieurs mois restaurants, cinémas, stations de ski et autres secteurs sont fermés. Les Belges ont été invités à rester chez eux entre le lockdown et le couvre-feu. La plupart des foyers ont donc finalement pu mettre un peu de côté. “Hormis une partie des personnes qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont continué à travailler ont épargné et investi, ce qui va pousser l’économie en avant dans les prochains mois”, soutient l’expert de la BNB.

L’avenir des échanges commerciaux du pays dépend aussi des rapports avec le Royaume-Uni, un des principaux partenaires commerciaux de la Belgique. “On verra avec le Brexit et la position du Royaume-Uni au niveau économique. Mais les premières estimations ne sont pas bonnes”, confie la BNB. Depuis son départ de l’Union européenne, Londres a, de surcroît, modifié ses procédures administratives. “Importer ou exporter au Royaume-Uni est devenu beaucoup plus onéreux pour les entreprises. On risque donc une crise secondaire si ces estimations se confirment”, conclut Filip Spagnoli.