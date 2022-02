Les chocs géopolitiques n’ont généralement pas d’effet durable sur le pouvoir d’achat.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie fait craindre un lourd impact sur l’économie européenne. Si le gaz est un enjeu majeur, et pèse lourd sur le portefeuille des ménages, le risque de voir la Russie couper le robinet reste minime. "Durant la guerre froide, il y a aussi eu des épisodes très tendus, au bord de la rupture, mais la Russie n’a pas pour autant cessé ces approvisionnements durant cette période, indique Xavier Timmermans, Investment Strategist chez BNP Paribas Fortis. Ce ne serait pas davantage dans son intérêt aujourd’hui. La Russie ne pèse pas lourd d’un point de vue économique, avec un PIB équivalent à celui de l’Espagne. Au niveau mondial, elle ne représente pas grand-chose. Si elle devait entrer en récession, cela n’aurait que peu d’impact chez nous. Ce n’est pas dans l’intérêt de Vladimir Poutine de couper les ponts économiques avec l’Europe. La Russie a besoin d’exporter ses matières premières et d’importer de nombreux produits. L’objectif de Vladimir Poutine n’est pas non plus de faire la guerre à l’Europe. Il veut regagner sa sphère d’influence et souhaite d’ailleurs une normalisation des relations avec l’Europe une fois la crise ukrainienne réglée."