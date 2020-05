“Le Covid-19, c’est comme le terrorisme, ça va devenir structurel” © AP Economie Li. B.

Depuis plus de six semaines maintenant, la plupart des compagnies aériennes sont à l’arrêt, quasi plus personne ne prend l’avion. Réputée pour son industrie aéronautique, la Belgique compte plusieurs fournisseurs de premier ordre. Certains sont producteurs exclusifs d’éléments de structure, les grands donneurs d’ordres – en gros, Airbus et Boeing - dépendant d’eux. Cependant, les avions n’étant même plus cloués, mais boulonnés au sol, les grands avionneurs sont eux-mêmes au bord du gouffre…