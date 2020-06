Elles étaient fort attendues, ces nouvelles projections économiques du Bureau Plan.

"'La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement ont de lourdes répercussions sur l’économie mondiale. L’économie belge traverse également une profonde récession en ce premier semestre de l’année 2020. Notre scénario table sur une forte reprise en 2021, laquelle ne compense toutefois que partiellement le repli de 2020". Le début du communiqué du Bureau du Plan est conforme aux attentes. La Belgique a et va fort logiquement souffrir de la crise du Covid19.

-10,6% de croissance du PIB en 2020, +8,2% en 2021

À la mi-mars, des pans entiers de l’économie belge ont été ralentis voire mis à l’arrêt afin de parvenir à contrôler la propagation du virus. En conséquence, le PIB a fortement baissé au premier trimestre (-3,6 %). "Tout comme dans la plupart des autres pays de la zone euro, les mesures de confinement ont principalement pesé sur l’activité économique au deuxième trimestre et le redémarrage de l’économie s’opère très progressivement", poursuit le Bureau du Plan. De ce fait, l’économie belge accuse un recul encore bien plus marqué au deuxième trimestre (-20 %). Sur une base annuelle, l’économie belge devrait enregistrer en 2020 sa plus forte contraction depuis la seconde guerre mondiale (-10,6 %) ; elle renouerait ensuite avec une croissance de 8,2 % en 2021. Encore empreintes de beaucoup de prudences, ces projections sombres mettent également en exergue un déficit de 45 milliards d’euros. L’affaiblissement notable des finances publiques belges, déjà bien plombées avant la crise, devra donc être très rapidement (et partiellement) contrecarré par le plan de relance actuellement en discussion entre les différents partis politiques. Plan de relance qui devrait continué à être discuté demain en « super kern » (conseil des ministres restreint élargi aux présidents de partis).

Les projections économiques du Bureau du Plan, comme de coutume, met également en lumière quelques données intéressantes, plus optimistes. Ainsi, malgré l’ampleur du choc économique, le revenu disponible réel des particuliers – à ne pas confondre avec le pouvoir d’achat - résiste relativement bien en 2020 (-2,2 %) ; il devrait gagner 2,9 % en 2021.

Emploi durement touché: retour en 2015

Sur le front de l’emploi, depuis l’annonce des mesures de confinement, de nombreux jobs ont été – et sont encore – perdus (-37 000 personnes durant le deuxième trimestre), principalement parmi les salariés qui sont passés au travers des mailles du filet de sécurité (contrats de courte durée, emploi intérimaire). "Durant le deuxième semestre, la perte d’emplois devrait substantiellement s’accroître (-106 000 personnes)", précise l’institution. Laquelle conclut sur ce thème en estimant que "malgré le recours à des mesures de protection de grande envergure, l’emploi n’échappe pas aux conséquences du choc économique. Cette évolution défavorable se traduit en une forte hausse du chômage entre mars 2020 et la mi-2021 (+165 000 personnes), suivie d’une baisse de 21 000 personnes durant la deuxième moitié de 2021. En moyenne annuelle, la hausse du chômage est plus prononcée l’année prochaine (+88 000 personnes) que cette année (+61 000 personnes). Le taux de chômage (administratif) passerait ainsi de 8,9 % en 2019 à 11,6 % en 2021, ce qui annulerait le gain engrangé depuis 2015".