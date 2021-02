Il en faut du courage pour lancer une nouvelle affaire, de surcroît dans l’Horeca, en plein confinement. C’est pourtant ce qu’a fait ce restaurateur bruxellois, à la tête d’une première affaire et qui vient d’ouvrir une pizzeria. Tout a été financé en fonds propres, mais il avait besoin d’un petit crédit de 3 000 € pour financer certains investissements. "À la banque, ils m’ont dit que si je ne déposais pas 3 000 € en garantie, je n’aurais jamais le crédit car la société n’est pas connue. Forcément, c’est une nouvelle affaire… Puis, le banquier m’a dit que, de toute façon, il ne fallait pas espérer obtenir un crédit dans l’Horeca."

Pour les patrons de restaurants qui font face au confinement et ne peuvent que miser sur de l’éventuel take away, le manque de liquidités est une réalité. Et sans réelles perspectives et de solides finances, le spectre de la faillite se rapproche dangereusement pour près d’un quart des établissements.

Sont-ils pour autant totalement abandonnés par le secteur bancaire ? Chez BNP Paribas Fortis, première banque des entrepreneurs et des entreprises en Belgique, "on a une responsabilité importante envers l’économie belge, que nous avons également assumée pendant la crise Covid-19 en nous positionnant comme un véritable partenaire de confiance", assure Valéry Halloy, porte-parole de la banque.

"Ceci étant dit, il est exact que les secteurs d’activité les plus touchés par cette crise sanitaire sont sans aucun doute les secteurs de l’événementiel, de la restauration et du tourisme et des loisirs. Mais d’autres secteurs tels que l’automobile, l’aérien, les centres de soins résidentiels, la vente au détail de produits non alimentaires et la mode sont également durement touchés."

Le secteur bancaire et le gouvernement ont réagi au désarroi des entreprises en mettant en place un moratoire sur les prêts courants d’une part et le financement des liquidités (New Money avec garantie de l’État), d’autre part.

"Si nous analysons notre portefeuille, nous constatons que 10 % des moratoires sur les prêts professionnels ont été appliqués au secteur de la restauration, ce qui en fait le deuxième secteur le plus représenté durant la première phase du moratoire et ce pourcentage est monté à 20 % au cours de la deuxième phase, ce qui a fait du secteur de la restauration le plus représenté."