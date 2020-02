La Commission européenne a annoncé vendredi avoir infligé une amende de 6,7 millions d'euros au groupe hôtelier espagnol Meliá, pour non-respect des règles européennes de la concurrence.



En 2014 et 2015, Meliá avait intégré des clauses restrictives dans les accords qu'il concluait avec les voyagistes qui engendraient des discriminations entre ses clients, selon leur pays d'origine. "Les conditions générales de Meliá applicables aux contrats conclus avec les voyagistes comportaient une clause selon laquelle ces contrats n'étaient valables que pour les réservations de consommateurs résidant dans des pays déterminés. Les consommateurs ne pouvaient donc pas voir tous les hôtels disponibles ni réserver de chambres d'hôtel aux meilleurs prix auprès de voyagistes établis dans d'autres États membres", indique la Commission européenne dans un communiqué.

"À cette époque de l'année, de nombreuses personnes réservent leurs vacances d'été et sont à la recherche des offres les plus avantageuses. Meliá a empêché les voyagistes de proposer librement des hébergements hôteliers partout en Europe. Par conséquent, les consommateurs ont eu accès à des offres et à des prix différents en fonction de leur nationalité. Une telle pratique est illégale au regard des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Les consommateurs devraient être en mesure de tirer pleinement parti du marché unique et de faire jouer la concurrence afin d'obtenir la meilleure offre", déclare Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence.



Après une enquête de trois ans, ouverte suite à des plaintes déposées par des clients, la Commission a jugé les pratiques de Meliá illégales et lui a infligé une amende de 6,7 millions d'euros. Ce montant aurait pu être plus salé mais le groupe espagnol ayant collaboré et reconnu les faits, l'Europe lui a accordé une réduction de 30%. Cette enquête visait également au départ les quatre plus grands voyagistes européens en 2017 : Tui, Thomas Cook (depuis tombé en faillite), Kuoni et REWE. Ils ont tous été blanchis.