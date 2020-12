Le groupe de médias RTL acquiert la participation des actionnaires minoritaires belges et possède désormais 100% de RTL Belgium (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL...), a-t-il annoncé mardi.

RTL Group possédait jusqu'ici 66% de RTL Belgium, les 34% restants étant aux mains d'actionnaires belges, depuis 1985, par le truchement d'Audiopresse SA, une société commune aux groupes médias Rossel, IPM et Mediahuis.

Dans un communiqué de presse commun, les membres d'Audiopresse disent être "conscients que dans le contexte actuel de transformation numérique des médias, qui accélère l’émergence de nouveaux usages, il est crucial pour un acteur de la taille de 'RTL Group', de chercher à développer toutes les collaborations industrielles appropriées entre ses différentes sociétés filiales. Ce que la configuration actionnariale actuelle ne facilite pas. Apres de très nombreuses années de collaboration fructueuse, les actionnaires minoritaires et RTL Group ont pour ces raisons convenu qu’il était plus efficace que les activités télévision de RTL en Belgique soient à l’avenir contrôlées à 100% par RTL Group. Il en va de même pour les activités radio de RTL en Belgique dont les groupes Rossel et Lemaire Electronics sont les actionnaires minoritaires depuis 2006. Rossel, IPM et Mediahuis continueront à être des partenaires médias préférentiels de RTL Group en Belgique".

L'opération, dont le montant n'est pas communiqué, se fera moyennant paiement en cash et en actions de RTL Group.