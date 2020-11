Même si l’année gastronomique, avec ses deux confinements et une menace qui pèse au-dessus du secteur, n’a pas été succulente, le guide Gault et Millau version 2021 a quand même pu être publié. Avec plus de 1200 établissements recensés dont une centaine effectue son entrée. A la tête de son restaurant situé dans la verdure à une vingtaine de kilomètres de Huy, le Coq aux Champs, depuis 17 ans, Christophe Pauly a été désigné chef de l’année. Un cuisinier wallon qui met en valeur, depuis des années, les produits du terroir de sa région mais aussi, en tant que NorthSeaChef, le meilleur de la pêche.

Entretien avec un chef mais aussi un patron qui continue à " faire son métier " malgré les turbulences du moment.