Une dépréciation des actifs nucléaires d’un montant de 2,9 milliards d’euros a été enregistrée dans les comptes du groupe.

On s’y attendait, le groupe français Engie s’est résolu à acter la fin du nucléaire en Belgique. En septembre dernier, le gouvernement De Croo a confirmé le calendrier de sortie de l’atome. Les sept réacteurs nucléaires du pays devront être arrêtés entre 2022 et 2025. La Vivaldi doit encore confirmer, en novembre prochain, que cette sortie complète de l’atome est faisable. Mais chez Engie, on ne croit plus trop à un revirement de dernière minute.

