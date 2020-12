Avant même la crise du Covid-19, Neckermann avait déjà vécu une sacrée tempête. En septembre 2019, le géant britannique Thomas Cook s’écroulait et entraînait dans sa chute la plupart de ses filiales. C’est ainsi que Neckermann Belgique avait fait faillite quelques jours plus tard, avant l’arrivée du groupe espagnol Wamos pour sauver les meubles (du moins en partie) à la fin du mois d’octobre 2019.

Après une relance timide et quelques partenariats signés, notamment avec Sunweb, Neckermann avait bien attaqué 2020, avec des mois de janvier et février largement au-dessus des attentes. Mais c’était donc sans compter sur l’arrivée de la pandémie que nous vivons toujours aujourd’hui.

Comme l’ensemble du secteur du tourisme, Neckermann a souffert de la crise ces derniers mois. Pour rester à flot et éviter une seconde faillite en moins d’un an, le tour-opérateur a décidé fin juin d’emprunter 2,6 millions d’euros. Un prêt accepté par la banque BNP Paribas Fortis, d’autant plus que les régions wallonnes et flamandes se sont portées garantes de ce prêt par le biais de leurs organes financiers, la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW) et Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Malheureusement, cette aide ne suffisait pas à voir l’avenir sereinement, et le CEO de Neckermann a donc tenté d’obtenir une aide de l’Etat belge, comme Brussels Airlines avait pu en bénéficier. Face au refus des autorités, l’entreprise n’a pas d’autre choix que de demander le lancement d’une procédure de réorganisation judiciaire, à la fin du mois d’octobre dernier. Le but était là de se protéger de ses créanciers et surtout de monter un plan de relance concret et cohérent.

Ce plan de survie a finalement été accepté ce lundi matin par une écrasante majorité des créanciers de Neckermann. “Nous sommes très contents et reconnaissants dans la mesure où 110 créanciers sur 119 ont voté favorablement, se réjouit Muriel Berkvens, directrice marketing chez Neckermann. Nous pouvons donc voir la suite beaucoup plus sereinement et c’est une bonne nouvelle en cette fin d’année pour tous nos employés.”

On ne parle donc plus du tout de faillite, d’autant plus qu’une augmentation du capitale est prévue début janvier. “Cette augmentation sera de 3,5 millions d’euros, avance-t-elle. Cela n’empêche pas que la période reste difficile pour l’ensemble du secteur et que les perspectives sont encore très floues.”

On peut donc parler de bonne nouvelle, surtout pour les voyageurs qui ont une réservation ou un bon à valoir qui court chez Neckermann. Pour rappel, Test Achats avait encouragé tous les clients à réserver des vacances avec leurs bons à valoir à l’annonce du lancement de la procédure de réorganisation judiciaire. En effet, les bons à valoir n’étaient pas assurés contre une éventuelle faillite, au contraire d’un voyage. “Nos clients peuvent dormir sur les deux oreilles, qu’ils aient une réservation ou un bon à valoir, assure Muriel Berkvens. La situation est de toute façon très calme et il est très difficile de voyager pour le moment. Mais le business continue et nos collaborateurs sont toujours disponibles via notre site internet et notre numéro de téléphone que ce soit pour une question ou pour une réservation.”