Vous l’aurez probablement constaté, en cette période amorçant la chute des feuilles, c’est un papier nettement moins bucolique qui débarque dans nos boîtes aux lettres. Pour les propriétaires, ce n’est jamais une missive agréable mais elle tombe toujours à pareille époque. Le précompte immobilier réserve parfois de bien mauvaises surprises. Cette taxe est en effet partiellement composée d’additionnels communaux et ces derniers peuvent fortement fluctuer d’une année à l’autre. C’est une fois de plus le cas en 2020, avec une augmentation dans 68 communes du pays et une diminution dans seulement 6 communes.