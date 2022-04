Il faudrait revenir d’un voyage en autarcie de plusieurs années sans contact avec le monde extérieur pour découvrir aujourd’hui que le monde est en crise et que notre pouvoir d’achat en prend pour son grade un peu plus chaque jour. Depuis plusieurs mois, la hausse constante de l’énergie a eu de nombreuses conséquences, toutes accélérées par la guerre en Ukraine. Et si on a beaucoup parlé de la facture de gaz, de mazout, de carburant ou d’électricité, et puis de l’augmentation dans le secteur de l’alimentaire, d’autres industries commencent à souffrir. Nouvel exemple en date avec le coton, qui voit ses prix augmenter depuis plusieurs mois.

Le premier coupable est le climat (ou plutôt ce que nous faisons au climat, mais c’est un autre débat), avec une sécheresse qui a fortement touché les États-Unis, l’été dernier. Rappelons que 80 % du marché du coton est entre les mains de cinq pays : les États-Unis, donc, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Ouzbékistan. L’équilibre du marché mondial est donc fragile. Du côté chinois, c’est la polémique autour du travail forcé de la minorité ouïghoure qui a poussé plusieurs grandes marques à boycotter certains producteurs chinois. "En Chine, la production de coton dans la région du Xinjiang (à l’ouest), l’un des viviers de la planète, est marquée par le scandale des accusations de travail forcé de la minorité des Ouïghours. Et les difficultés de récoltes dans le cadre de la crise sanitaire associées aux intempéries ont raréfié l’offre dans plusieurs autres pays producteurs", résume le site spécialisé Fashion Network.

