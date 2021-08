Le retour de Pimkie en Belgique ? Economie C.M. © Shutterstock

Si l'enseigne de mode Pimkie ne se réinstalle pas en Belgique, elle a une jumelle qui semble s'y préparer sous le nom "Pimk". Les syndicats ont en tous les cas relevé, via la Banque Carrefour des Entreprises, qu'une société "Pimk" avait installé son siège sociale à Tournai et ouvert fin juin une "unité d'exploitation" à La Panne. "Autrement dit, un magasin, indique Frédéric Viseur, secrétaire permanent à la CNE en charge du dossier. Dans le secteur, on évoque d'autres ouvertures, notamment à Louvain. Et des offres d'emplois sont lancées."