Le rouble a atteint lundi son niveau le plus haut depuis juillet 2015. Le cours de la monnaie russe a augmenté de 1,7 % et s'établit désormais à 55,52 roubles pour un dollar et 58,98 roubles pour un euro.

Le rouble a connu une évolution en dents de scie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tombée à un niveau record d'un peu plus de 121 roubles pour un dollar début mars, elle est repartie à la hausse depuis que Moscou a exigé que les consommateurs d'énergie étrangers paient en roubles.