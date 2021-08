Cartes Pokémon ou consoles de jeux vidéo : des spéculateurs d'un nouveau genre organisent des pénuries artificielles pour faire exploser les prix et s'enrichir rapidement. Extrêmement rapides et proactifs, ces "scalpers" dérèglent le système de distribution de nombreux produits.

Lea ainsi récemment interviewé l’un de ces scalpers américain qui, à 16 ans, avait amassé un bénéfice de plus de 110 000 dollars (pour un chiffre d’affaires de 1,7 million de dollars) en un an. Outre les classiques cartes Pokémon et les consoles de jeu, le lycéen s’est concentré sur des achats très prisés (et en pénurie) lors des confinements, comme des appareils de sport à domicile et des piscines gonflables. Le jeune homme travaille désormais près de 40 heures par semaine à scruter la moindre bonne occasion.