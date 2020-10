Cocorico ! Une entreprise belge qui grandit en cette période délicate marquée par la crise du coronavirus, c’est une sacrée bonne nouvelle. Le spécialiste noir-jaune-rouge de la vente de produits écoresponsables sur internet Waio rachète la boutique française Slow-cosmétique.com

Waio n’a que 14 mois d’existence mais la crise sanitaire a boosté les demandes en produits écoresponsables de qualité. Avec le rachat de son homologue hexagonal installé depuis des années, la firme belge pourra désormais proposer une gamme complète de produits zéro déchets, d’hygiène, de soins, de beauté mais aussi de jouets ou encore d’accessoires pour la maison .

Le co-fondateur de Waio, Gilles Davignon, est ravi : " Nous sommes particulièrement fiers de soutenir le mouvement de Slow cosmétique et de ses 250 artisans locaux."

Ce rapprochement (les deux marques continueront à coexister) va même permettre des embauches avec dix collaborateurs présents à Bruxelles et à Roubaix. Objectif : une communauté de plus de 50.000 clients et un chiffre d’affaires en forte croissance en 2020.

Waio est issu du fonds d’investissement Change qu’il a séduit via un projet innovant à impact social et environnemental.