Si l’on avait une tendance à la hausse des salaires sur les trois quatre dernières années, nous sommes plutôt aujourd’hui dans une stabilité pour la majorité des fonctions”, note Joël Poilvache, directeur du spécialiste en recrutement Robert Half, qui sort ce jeudi le “Guide des salaires 2021”, dont La Libre a pu prendre connaissance en primeur (1). Il reprend notamment les salaires – sans prime, avantage et autres formes de compensation – que peuvent attendre les candidats dans près de 80 fonctions en administratif, en finance et en IT, selon leur expérience, leurs compétences et la demande pour ces profils (avec quelques exemples repris dans l’infographie).

Selon l’étude, près de la moitié des employeurs belges déclare que les salaires des employés actuels et nouvellement embauchés sont restés identiques. Trois sur dix notent une augmentation et deux sur dix une baisse. Pour l’avenir, une majorité (63 %) s’attend à ce que les salaires restent inchangés en 2021. Quelque 20 % pensent qu’il y aura une augmentation et 17 % une baisse. “Cela ne vaut pas dire que les employés vont voir leur salaire baisser, par exemple, mais bien que si l’entreprise doit engager pour une même fonction, elle le fera à un salaire inférieur au salaire actuel”, précise Joël Poilvache.