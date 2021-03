C’est l’histoire d’une entreprise familiale fondée en 1896 par Frans Rombouts et qui a connu un tel développement qu’elle compte désormais des filiales dans 35 pays, emploie près de 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 155 millions d’euros.

Aujourd’hui dirigée par le petit-fils, Xavier Rombouts, l’entreprise a enfin décidé de s’implanter physiquement en Wallonie. Après Hoboken, Melsbroek, Drongen et Kermt dans le nord du pays, elle vient d’ouvrir son 5e site belge à Fernelmont à quelques kilomètres de Namur. Un bâtiment flambant neuf de plus de 1.000 mètres carrés construit aux dernières normes en matière écologiques (panneaux solaires et consommation d’énergie minimale).

Il comprend un showroom, un service technique et un entrepôt. Il abritera, outre un entrepôt, un centre de formation de baristas, des ateliers mais aussi la possibilité d’organiser des événements.

"En nous implantant en Wallonie, nous voulons renforcer la dimension nationale de notre marque, affirme Xavier Rombouts l’administrateur délégué. Nous sommes plus proches de nos partenaires locaux."