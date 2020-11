Cédric Demaerschalk (Cedimmo) a profité du premier confinement du printemps pour innover dans son métier.

Au-delà d’une crise à la fois sanitaire et économique dont les effets ne peuvent pas encore être réellement quantifiés, le coronavirus a obligé nombre de métiers à s’adapter, à innover et finalement à se réinventer. Cédric Demaerschalk est à la tête de Cedimmo et ses trois agences dans le Brabant wallon (Braine-l’Alleud, Braine-le-Château et Genappe). L’agent immobilier du monde d’après n’est plus totalement celui du monde d’avant même si l’approche humaine va rester au centre des contacts. D’autant que, pour l’heure, le flou artistique flotte toujours au-dessus de la possibilité d’effectuer des visites physiques. Ce qui complique la tâche des agents immobiliers.