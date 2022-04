Voir des influenceurs promouvoir des produits en ligne est devenu chose courante. Et pour cause, ils sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et les annonceurs en ont bien conscience. Néanmoins, certains internautes ne sont pas toujours au courant qu’il s’agit de messages publicitaires et que les créateurs de contenu reçoivent un avantage en contrepartie. De fait, il arrive que les influences n'expliquent pas clairement leurs intentions et qu'ils fassent passer ces promotions pour leur avis personnels ou de banals messages.

Pour solutionner le problème, le SPF Economie a rédigé des bonnes pratiques pour apprendre à ouvrir l’œil et à repérer les publicités. Ainsi, il est bon de savoir qu'un message devient promotionnel dès que les influenceurs mettent en avant un produit, un service ou une marque et qu'ils reçoivent un avantage en contrepartie. Tels qu'un produit gratuit, une réduction, une forme de rémunération, un cadeau ou encore un pourcentage sur les ventes. Bien souvent dans ces cas-là, les influenceurs partagent même des codes promotionnels avec leurs abonnés, un signe qui ne trompe pas.

Pourtant, ne pas indiquer qu'il s'agit d'un message promotionnel n'est pas légal. Les influenceurs sont obligés d'indiquer de manière claire qu'il s'agit d'une publicité, même si cela concerne une marque ou un produit personnel auquel ils sont liés. Pour ce faire, les professionnels des réseaux sociaux peuvent avoir recours à un tag immédiatement visible, à des hashtags ou encore s'exprimer oralement s'il s'agit d'une vidéo. "Le message doit refléter la réalité et ne peut pas créer de fausses attentes ou tromper le consommateur", explique le SPF Economie.

Il est bon de savoir que dans le cadre de messages promotionnels à destination des enfants, les règles sont encore plus strictes. De fait, il est interdit d'encourager directement les enfants à acheter un produit. Les formulations "achetez-le maintenant", "dépêchez-vous d'aller en magasin... ", sont dès lors interdites.

Pour conclure sa liste des bonnes pratiques, le SPF Economie explique que dans le cas où un influenceur n'indiquerait pas clairement que l'un de ses messages est une publicité, il est possible de le signaler à l’Inspection économique.