Le Belge semble plus fidèle que jamais à son carnet d’épargne.

L’encours des comptes d’épargne réglementés chez BNP Paribas Fortis (y compris Fintro), leader du marché en Belgique, s’élevait fin 2018 à 61,44 milliards d’euros, soit 5,1 % de plus qu’un an plus tôt. Ensemble, KBC et CBC totalisaient fin 2017 41,95 milliards d’euros sur les comptes d’épargne réglementés de leurs clients, ce qui représente une hausse de 8,9 % par rapport à l’année précédente.

Le volume pour KBC et KBC Brussels atteignait 38,43 milliards d’euros et 3,52 milliards d’euros pour CBC (Wallonie, +7,6 %). Du côté de Belfius, l’encours sur les comptes d’épargne réglementés a augmenté de 6 % pour atteindre 38,4 milliards d’euros fin 2018.