C’est une triste évidence, la crise du coronavirus a plongé de nombreux Belges dans la pauvreté. Un des indicateurs en est le nombre croissant de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, dernier rempart de l’aide sociale en Belgique.

Entre 2014 et 2020, les CPAS wallons ont vu le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration augmenter de 50 % et la Fédération wallonne des CPAS s’attend à une augmentation du nombre de bénéficiaires de ce revenu de base comprise entre 15 et 30 % d’ici 2022. "15 % c’est pour la fourchette basse et 30 %, pour les estimations les plus pessimistes mais qui nous semblent malgré tout réalistes", explique Alain Vaessen, directeur général de la Fédération des CPAS de Wallonie. Selon le schéma le plus pessimiste, la Wallonie compterait pas moins de 97 500 bénéficiaires du revenu d’intégration sociale en 2022...