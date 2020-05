Un tiers de transactions en moins, pour des montants nettement moins élevés : le confinement a jeté un froid sur nos dépenses. Et elles ne repartent pas vraiment de plus belle depuis que le pays recouvre davantage de liberté, apprend La DH à la lecture en primeur d'une étude d'ING.

Le 14, puis le 18 mars : il y a deux mois d'ici, la Belgique entrait en confinement. Une mesure sanitaire qui, on le sait, a forcément ralenti, voire cryogénisé la vie économique du pays. Une évidence qu'on commence à être capables de mesurer avec de plus en plus de finesse. L'on apprend ainsi aujourd'hui, à la lecture, en primeur, d'une enquête menée par les économistes de la banque ING Belgique, que les Belges ont freiné leurs dépenses d'un tiers durant les six premières semaines du lockdown (du 16 mars au 24 avril). C'est ce qu'il ressort de l'analyse comparative des transactions électroniques réalisées par les clients ING Belgique (soit trois millions de personnes) durant la période précitée en 2020 et en 2019. Résultat ? "Seulement" 98 millions de transactions ont été comptabilisées durant la crise dont on on commence à peine à sortir, soit 34% de moins qu'un an plus tôt. Moins de transactions, mais également pour un montant plus faible : la somme totale échangée durant cette période dégringole de 31%.