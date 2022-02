Une pénurie de bière et une hausse des prix ne sont pas à exclure dans les prochains mois.

Le déclenchement de la guerre en Ukraine risque d’avoir de lourdes répercussions sur les exportateurs belges. Parmi ceux-ci, les brasseurs risquent de se voir priver d’un marché russe en plein essor. Depuis 2018, les exportations de bières belges ont en effet plus que doublé. Passant de 209 000 hectolitres par an à 485 000 aujourd’hui. Rien qu’entre 2020 et 2021, la croissance aura été de l’ordre de 44 %. Si bien que la Russie est devenue le 6e marché en dehors de l’Europe, pour la Belgique.

Autant dire que le conflit ukrainien intervient au pire des moments. "Il est évidemment difficile de prédire l’avenir, analyse Krishan Maudgal, directeur de la fédération des brasseurs de Belgique Belgianbrewers. C’est la grande inconnue. Tout dépendra en réalité des sanctions décidées par l’Europe… et des contre-sanctions prises par la Russie envers l’Union européenne. Le marché russe était en plein développement et cette guerre risque de marquer un sérieux coup d’arrêt."