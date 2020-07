Les chauffeurs de taxi effectuant les trajets de et vers les aéroports sont particulièrement touchés par la crise du coronavirus. Après des semaines d’inactivité totale suite à la fermeture des frontières, la reprise se fait très modestement pour eux. "Les vacanciers sont rares", explique Ismaël, chauffeur de taxi chargeant un groupe de 5 personnes effectuant la liaison entre Charleroi et Bruxelles. "À peine 18 % des Belges ont décidé de partir en ce mois de juillet par rapport aux autres années. En août, on espère que cela ira un peu mieux avec un trafic estimé à 35 %, mais vu ce qu’on entend tous les jours et le risque de seconde vague, de confinement ou de nouvelles mesures, cela n’incite guère à l’optimisme."