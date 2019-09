Le système des pensions, en voilà un sujet sensible en Belgique. Que ce soit au niveau social, politique ou budgétaire, chacun a bien son avis sur la question. Une chose est sûre, loin est le temps où l’on pouvait couler de vieux jours paisibles avec une belle pension mensuelle. Les coûts ont augmenté, la somme versée par l’État tend à diminuer et l’allongement de l’espérance de vie ne fait pas que du bien aux économies.

En Belgique, le montant mensuel moyen perçu à la pension est de 1 301,82 euros pour un salarié, 709,42 euros pour un indépendant et 2 555,44 pour un fonctionnaire. Des chiffres calculés sur base de carrières allant de 1 an à 45 ans. Pour une carrière complète, la moyenne monte à 1 552 euros pour un salarié et à 1 310 euros pour un indépendant. Pour les fonctionnaires, l’Office fédéral des pensions n’a pas communiqué ses derniers chiffres.

(...)