Mais ce pays ne figure pas dans le top dix des partenaires commerciaux les plus importants de la Belgique, selon des chiffres de l'Agence belge du commerce extérieur. Durant les 11 premiers mois de l'année 2021, la Belgique a exporté pour 4,1 milliards d'euros vers la Russie, principalement des produits chimiques, des machines et équipements et des plastiques. La Russie est le 17e marché d'exportation pour la Belgique. Durant cette période, 7 milliards d'euros de biens ont été exportés de la Russie vers la Belgique. Il s'agissait principalement de minéraux et métaux

Avec l'Ukraine, le commerce est limité. Les exportations belges durant les 11 premiers mois de l'année 2021 représentaient 684 millions d'euros et les importations 628 millions d'euros. L'Ukraine est le 51e partenaire commerciale de la Belgique et son 46e fournisseur. La Belgique exporte principalement des produits chimiques, des machines et équipements et du matériel de transport. Les importations consistent en des produits agricoles, des métaux et du bois.