1) 8 entreprises sur 10 ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires au mois d’août. La moyenne est de 15 %. C’est toutefois mieux qu’en avril (-36 %), que début juin (-23 %) et fin juin (-17 %). "Mais l’amélioration est de plus en plus lente", pointe la présidente du SNI. Le retour à la normale n’est donc pas encore là, loin s’en faut. Il existe par ailleurs de grandes différences entre les secteurs.

2) Dans les commerces, la baisse se chiffre à 40 % ! Neuf clients sur dix font moins de shopping qu’auparavant, même si 50 % achètent plus qu’avant quand ils font du shopping. La baisse est de 45 % pour l’Horeca. Pour l’événementiel, les chiffres sont encore plus terribles : -90 %...

3) Les secteurs de la construction et de l’industrie sont confrontés à une baisse de 15 % de chiffre d’affaires. Mais ils réalisent toutefois principalement des travaux reportés et les carnets de commandes pourraient ne pas être pleins d’ici à la fin de l’année.