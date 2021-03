Les chaînes électroniques MediaMarkt et Saturn vont supprimer jusqu'à 1 000 emplois en Allemagne d'ici l'automne 2022. Sur les 419 magasins du pays, 13 vont fermer. C'est ce qu'a annoncé la direction du groupe dans une lettre adressée au personnel. En Belgique également, certains emplois vont disparaître. Il s'agit de neuf emplois au siège de Zellik et de 18 emplois dans les magasins, a déclaré à Belga la porte-parole Janick De Saedeleer. Elle ajoute que l'on tentera de redéployer les personnes concernées ailleurs pour éviter les licenciements. Il n'est pas question de fermer des magasins en Belgique, dit-il.

En Allemagne, la direction met en avant le fait que la pandémie a changé à jamais le comportement d'achat. De plus en plus de clients effectuent leurs achats en ligne et la part du commerce électronique dans le total des ventes a plus que doublé au cours de l'exercice actuel. Cela oblige l'entreprise à adapter le nombre et la taille de ses magasins aux nouvelles circonstances, indique-t-elle.