Sans investir dans du matériel coûteux, il y a déjà moyen de faire de belles économies au quotidien.

Inflation, hausse des prix, perte de pouvoir d’achat, voilà des mots qui perturbent le quotidien des Belges depuis plusieurs mois. Et à l’heure où l’indexation des salaires ne suffit pas à faire face à toutes ces flambées des prix, tout le monde cherche à faire des économies. Mais encore faut-il savoir quoi faire selon sa situation. Car si ceux qui ont de l’argent de côté et qui ont de l’argent à investir dans un nouveau système de chauffage ou une nouvelle voiture peuvent miser sur des économies sur le long terme, ils ne représentent qu’une partie de la population. On pense par exemple aux locataires qui ne peuvent pas changer l’isolation de leur logement ou leur chaudière, ou encore à ceux qui ont misé il y a peu sur une chaudière au gaz et qui n’ont pas les moyens d’installer un poêle à pellet en complément. Car quand la crise frappe, la marge de manœuvre se réduit pour tout le monde.

Nous avons donc décidé de dresser une liste non exhaustive de dix gestes simples à faire au quotidien pour économiser de l’argent, sans en investir ou presque. Il suffit parfois de s’adapter aux événements pour limiter ses dépenses, et surtout d’anticiper les hausses des prix de certains produits. Le stockage est une solution, mais les magasins limitent actuellement l’achat de certains produits pour éviter les pénuries. Et puis, stocker, c’est aussi investir une certaine somme d’argent pour constituer des réserves.