L'enseigne de mode britannique a annoncé lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire la faillite de sa filiale belge. C'est donc 110 travailleurs qui vont perdre leur emploi en Belgique.

Le fait que New Look dépose le bilan enrage les syndicats, car de la sorte, elle ne passe pas par le plan Renault. La CNE (Centrale nationale des employés) dénonce un contournement de la législation de l'entreprise pour ne pas prendre ses responsabilités en tant qu'employeur.

Une assemblée du personnel a eu lieu ce jeudi matin à la rue Neuve, à Bruxelles. Une grève a été votée.

L'entreprise, en difficulté depuis plusieurs années, avait fermé plusieurs magasins, dont ceux d'Anderlecht (Westland Shopping), de Liège (Médiacité), d'Ixelles (Toison d'Or) ou encore de Bruges.

"Ils ont vidé les stocks discrètement, alors que pour les autres magasins fermés précédemment, on avait négocié une convention sociale. Les travailleurs ne pourront pas être indemnisés à hauteur de leur ancienneté dans la boîte, qui est en moyenne de 10 ans", dénonce Jalil Bourhidane, le secrétaire permanent CNE.

"La grève d'aujourd'hui pourrait se prolonger les prochains jours", ajoute-t-il. "On sait que le groupe connaît des difficultés, mais il a tout de même pu engendrer des bénéfices au niveau international. On pense que l'objectif est de garder des magasins franchisés à l'international et de conserver le réseau de magasins du groupe au Royaume-Uni", nous dit aussi le secrétaire général de la CNE.