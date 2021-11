Protection Unit est une entreprise de gardiennage 100% belge avec une expérience de plus de 20 ans et elle ne cesse de se développer. Aujourd’hui, elle est encore à la recherche de 300 nouveaux membres du personnel en Belgique mais aussi au Luxembourg.

Afin de poursuivre son expansion et de consolider l’entreprise après les nombreuses acquisitions de ces dernières années, le conseil d’administration vient de nommer Nicolas De Angelis comme nouveau CEO. Il succède à Yves Bastin, ex CEO de FACT Group racheté en décembre 2019, et à Samuel Di Giovanni, le fondateur qui va désormais s’activer sur les marchés étrangers notamment la France.

" Je tiens à conserver l’ancrage wallon et l’ADN belgo-belge, affirme le nouveau boss. Nous avons toujours été une entreprise familiale avec l’humain au centre de nos préoccupations. Malgré notre développement, cela doit rester une priorité. "

Après un master en finances de HEC et un autre en entrepreunariat, Nicolas De Angelis a notamment travaillé comme CEO d’une entreprise de textile et d’une société d’agroalimentaire avant d’intégrer le groupe Protection Unit en 2017 où il a occupé le poste de CFO.