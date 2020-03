Quelques chiffres économiques ont été dévoilés ce vendredi, en lien avec la crise du coronavirus.

Le nombre de faillites en hausse de 8% en 2020 en Belgique

Le nombre de faillites va progresser de 8% en Belgique en 2020 par rapport à l'année précédente qui constituait quasiment un record, selon une estimation publiée vendredi par l'assureur-crédit Euler Hermes. Au pic provisoire de la pandémie de coronavirus fin mars, le chiffre d'affaires des entreprises dans la zone euro chuterait de -15% à -25% par rapport à l'année dernière, selon les économistes du géant français, propriété du groupe Allianz.

Malgré les interventions des gouvernements, les faillites vont augmenter partout sur le continent: +21% aux Pays-Bas, +18% en Italie, +17% en Espagne, +8% en France et +7% en Allemagne.

En Belgique, Euler Hermes tablait, avant la pandémie, sur 10.800 dépôts de bilan en 2020, soit 2% de plus que l'année précédente. La prévision concerne désormais 11.400 entreprises.

Le risque de faillite en Belgique est particulièrement élevé dans la construction (pour 20% des entreprises), les services (15%), l'agroalimentaire (10%) le commerce de détail (9%) et les transports (9%).

Ailleurs dans le monde, l'augmentation du nombre de faillites devrait, selon les estimations actuelles, atteindre 12% aux Etats-Unis et 21% en Chine.

Consommation d'électricité en recul de 16%; prix sur le marché court terme au plancher

La baisse de la consommation d'électricité en Belgique ressentie depuis l'adoption des mesures de confinement contre la propagation du coronavirus s'est encore accentuée ces derniers jours et atteint en moyenne 16% par rapport au début du mois mars, a annoncé vendredi Elia. "Après l'annonce des premières mesures liées au coronavirus le 12 mars 2020, nous avons pu constater une diminution claire de la consommation en journée de 5 à 10%. À partir du 17 mars 2020 (mesures renforcées), l'effet s'est accentué avec une diminution de 10 à 15% les premiers jours. Depuis le début de cette semaine, la consommation électrique moyenne a diminué de 16% par rapport à la première semaine de mars", indique Elia, qui constate même par moments, en journée, des creux lors desquels la baisse de consommation atteint 25%.

Dans le détail, on note une diminution légèrement plus marquée chez les consommateurs raccordés au réseau de distribution (-17%) que chez les 149 clients industriels d'Elia raccordés directement au réseau à haute tension (-14%).

"La différence est sans doute une conséquence des mesures renforcées liées au coronavirus, qui ont un plus grand impact sur les secteurs raccordés au réseau de distribution. Cet impact est probablement compensé en partie par une hausse de la consommation résidentielle en raison du travail à domicile généralisé. En mars 2020, le réseau de distribution représentait 66% de la consommation électrique totale en Belgique", précise Elia.

Le gestionnaire du réseau haute tension assure que la stabilité du système et la sécurité d'approvisionnement sont garanties. En effet, la consommation électrique a diminué progressivement, ce qui a laissé le temps aux acteurs de marché d'adapter leurs prévisions.

Enfin, la crise liée au coronavirus a également des conséquences sur le prix de l'électricité sur le marché à court terme (marché day ahead), constate Elia. Face à une production électrique suffisante et à une demande en baisse, le prix du MWh est tiré vers le bas. Jusqu'ici, en mars, le prix moyen est de 18,7 euros par MWh, soit 50% inférieur à mars 2019 (37,6 euros/MWh) et même jusqu'à 61% moins élevé qu'en mars 2018 (50,7 euros/MWh). Cette situation de prix au plancher pourrait durer tant que la demande restera aussi basse.

Un impact de 3,5% sur l'économie belge en 2020, selon BNP Paribas Fortis

L'économie belge va subir un impact négatif de 3,5% en 2020 en raison de la crise liée au coronavirus, selon les estimations de BNP Paribas Fortis. La construction et l'immobilier sont les secteurs qui vont le plus peser sur le produit intérieur brut. A l'exception de la "santé humaine et action sociale", qui représente 6% du PIB, l'impact est négatif dans tous les secteurs. La construction et l'immobilier (près de 13% du PIB ensemble) devraient fortement ralentir. Les autres secteurs - soit au total plus de 80% du PIB - connaîtront un coup de frein qui évoluera en fonction des mesures prises pour lutter contre l'expansion du virus, selon la banque.

"L'ampleur de la crise est telle et le choc si soudain qu'il est très difficile de réaliser des estimations de croissance réalistes en utilisant l'approche habituelle basée sur les dépenses", explique BNP Paribas Fortis. "Nous avons donc utilisé l'approche basée sur la production, en intégrant la valeur ajoutée par secteur." La banque est partie du principe que les mesures extrêmes seront adoucies après avril, pour plus ou moins se normaliser au cours du mois de juillet.

Par trimestre, la contraction de l'économie atteint -4,1% au premier et -11,3% au deuxième, avant une reprise de +18,6% au troisième et une normalisation au quatrième (+0,2%). Ces estimations sont cependant "sujettes à de nombreuses incertitudes", concède BNP Paribas Fortis.