"On a besoin d’aide supplémentaire. Les 4 000 € qu’on a reçus n’ont été qu’une rustine sur une roue de tracteur", lâche Henri, qui ne se faisait pas d’illusion quant à l’annonce d’une réouverture de l’Horeca dans les prochains jours. Le volet de son établissement est resté baissé depuis le 13 mars dernier. "Il est temps que le gouvernement comprenne que l’aide qui nous a été accordée n’a servi qu’à payer des frais qui courent toujours. 4 000 €, ce n’est rien quand on a un loyer commercial et toutes les charges qui vont avec. Cela fait plus de 6 semaines qu’on n’a plus un euro qui rentre en caisse et on sera les derniers à reprendre du collier, au mieux en juin prochain. Alors, sans aide supplémentaire, ce sera la faillite pour nombre d’entre nous. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas ministre, mais je sais très bien que les faillites vont coûter beaucoup plus cher que les aides supplémentaires qui seraient accordées pour permettre à ces petites entreprises de poursuivre leur activité."

(...)