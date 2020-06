Tous les politiciens devraient l’accrocher au-dessus de leur lit : la vraie crise va seulement arriver. Et plus vite on aura un gouvernement et un plan de relance cohérent, plus vite se dessinera le redressement économique", lance Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Gros soupirs à la clé, l’homme semble un peu las. Las de répéter les mêmes choses sans doute, alors "que le tableau de bord des entreprises est noir". Martelant l’assemblée de chiffres aussi sombres les uns que les autres à l’occasion de ce traditionnel "Focus conjoncture" semestriel de la FEB, le patron des patrons a en gros lancé le 4 348e appel à la responsabilisation du monde politique, reconnaissant tout de même à ce dernier une gestion plutôt bonne du début de cette crise, notamment pour contrecarrer l’assèchement des liquidités. "Mais maintenant, il faut arrêter le carrousel politique. Il faut très vite un gouvernement."

Un cratère dans notre prospérité