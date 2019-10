Le plus grand aquarium d’Europe Nausicaa ne manque jamais d’imagination pour vous faire découvrir la mer et ses secrets. Encore et encore. Jusqu’à ce dimanche 3 novembre, vous plongerez dès le hall de Nausicaa dans l’univers étonnant et encore peu connu des abysses.

Toute la famille sera impliquée dans cette immersion via des quizz, des ateliers et des émissions spéciales. L’océan a toujours été un régulateur du climat et permet par la même occasion de lutter contre le réchauffement climatique. L’exploration des abysses permet de découvrir des multitudes de formes de vie à des profondeurs où les températures sont extrêmes. Cela reste un univers à découvrir car seuls 15% des abysses ont été cartographiés et 2 petits % réellement explorés.

Au-delà de cette animation spéciale des congés de Toussaint, une expo « Secrets des abysses » avec des photographies de Gilles Martin sera accessible dans le hall de Nausicaa jusqu’au 1er décembre. N’hésitez pas à faire un saut. Nausicaa est situé à Boulogne-sur-Mer à quelques kilomètres de la frontière belge.