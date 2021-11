En coopération avec l'agence européenne pour la coopération judiciaire Eurojust, les autorités allemandes, géorgiennes et israéliennes ont démantelé un réseau criminel qui sévissait au travers de plateformes d'investissement frauduleuses. Les malfrats ont ainsi subtilisé, confie Eurojust.

Les prémisses de l'enquête remontent déjà... à 2015, date des premières plaintes de la part de citoyens floués, notamment en Allemagne. Au total, les arnaques ont été exécutées via au moins 18 plateformes différentes. Les auteurs, originaires de Géorgie et d'Israël, prétendaient générer des profits très élevés via notamment des investissements financiers, des actions, des devises ou encore des cryptomonnaies.

Les investisseurs étaient ensuite trompés par des publicités en ligne aux allures professionnelles et contactés par des call centers "parlant leur langue, utilisant des faux noms et numéros de téléphone, et communiquant des informations fallacieuses sur la localisation des sociétés d'investissement, afin de gagner la confiance des investisseurs."

Les montants subtilisés transitaient ensuite par des comptes en banque étrangers avant de revenir vers ceux des criminels.

Eurojust précise encore que 11 personnes ont été arrêtées lors des opérations policières. "Des biens immobiliers, des voitures de luxe, des équipements de communication et de l'argent liquide ont été saisis pour un montant total encore inconnu."