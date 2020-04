Le bras de fer continue entre les propriétaires et les locataires, ces derniers exigeant un geste pour faire face à la baisse de revenus liée au coronavirus.

Le Syndicat des locataires reçoit de nombreuses demandes de la part de ses membres ayant des difficultés à honorer un loyer inchangé suite à la baisse de leurs revenus, ou d’étudiants qui sont confinés en dehors de leur kot et qui ne peuvent supporter un loyer pour un bien dont ils ne jouissent plus.

"Ces situations peuvent rapidement devenir des sources de stress et d’anxiété importantes et avoir des conséquences dramatiques sur votre vie privée et familiale", indique le Syndicat des locataires. "Malgré nos demandes, les différents pouvoirs exécutifs régionaux n’ont, pour l’instant, pris aucune décision concernant ces situations, en dehors du moratoire contre les expulsions."

(...)