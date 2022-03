Pourquoi l'essence coûte plus cher en 2022 alors que le baril de pétrole coûtait plus en 2008 EconomieAnalyse Laurent Lambrecht © BELGA

Sur Twitter, l’ancien Premier ministre, Yves Leterme, s’est étonné que les prix des carburants soient plus élevés aujourd’hui qu’en 2008. À l’époque, le baril de pétrole coûtait plus cher qu’aujourd’hui. En 2 008, le Brent avait effectivement battu son record historique, atteignant 147 dollars en cours de séance. L’ex-Monsieur 800 000 voix a aussi mis en évidence le fait que l’euro était nettement plus fort face au dollar en 2008. Mais quels éléments influencent réellement les prix actuels des carburants ? Décryptage.