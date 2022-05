Pourquoi la Belgique ne craint pas de pénurie même avec un embargo sur le pétrole russe Economie Laurent Lambrecht © DR

Du côté de la fédération pétrolière belge (Energia), on ne craint pas de pénurie de pétrole ou de carburant si le pétrole ou les carburants russes devaient être bannis en Belgique. "Il est nettement plus simple pour la Belgique que pour les pays d'Europe de l'Est de se passer du pétrole russe", explique Jean-Benoît Schrans, Public Affairs & Communication Manager chez Energia.