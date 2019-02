Michel de Schaetzen, le CEO d’Eneco Wind, connaît bien les freins au développement de l’énergie éolienne en Wallonie. Et il ne mâche pas ses mots sur le cadre régulatoire changeant. Il n’esquive pas non plus les questions qui fâchent comme les nuisances dénoncées par certains riverains, les accusations de surentabilité à l’encontre du secteur… Étant donné qu’il dirige également le développement éolien en Flandre, Miguel de Schaetzen est bien placé pour comparer les deux régions du pays.