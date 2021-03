Dans l'optique de l'appel à la grève nationale du secteur privé du 29 mars, le syndicat socialiste a déposé un préavis de grève de 24 heures pour le rail du 28 mars à 22h au lendemain même heure, a-t-on appris mardi auprès du syndicat. La CSC doit encore se prononcer. Réunis au sein du Groupe des Dix, les partenaires sociaux négocient sur les conditions salariales et de travail dans le secteur privé depuis janvier. Ces négociations sont cependant compliquées car les syndicats contestent la marge salariale plafonnée à 0,4 % pour les deux prochaines années, tandis que le patronat fait valoir la faible marge de manœuvre en cette période de crise sanitaire et économique.

Les tentatives de dégager un accord ont échoué.

Les syndicats souhaitent surtout que la norme salariale ne soit qu'indicative, ce qui permettrait aux secteurs en bonne santé (le secteur pharmaceutique ou les supermarchés entre autres) de dépasser la norme salariale de 0,4 %.

Pour intensifier la pression, les deux principaux syndicats, la CSC et la FGTB, appellent à une large journée d'actions assortie de grèves dans diverses entreprises et organisations du pays le lundi 29 mars.

Les revendications syndicales portent également sur une "augmentation sensible" du salaire minimum et des bas salaires, des accords afin d'améliorer les fins de carrière et une modification de la loi sur la norme salariale, modifiée en 2017.