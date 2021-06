Alors que la crise sanitaire semble entrer dans sa dernière phase, enfin espérons-le, tout le monde s’inquiète de la crise économique parallèle et de sa durée dans le temps.

Une étude menée par Acerta, ETION et VKW Limburg auprès de plusieurs centaines de PME révèle tout de même une bonne nouvelle. "Après un an de coronavirus, 46 % des PME déclarent qu’elles engageront dans les six mois, 17 % attendent encore et 37 % ne recruteront pas le prochain semestre...