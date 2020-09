Au moment de la mise en place du confinement, le 18 mars dernier, tous les experts du monde économique s’étaient prononcés sur l’impact d’un tel lockdown sur l’économie belge. Tous s’étaient exprimés non sans un certain catastrophisme bien de circonstance : la crise sanitaire en cours allait générer plus de faillites et de pertes d’emplois que la période post-attentat, et que la période post crise des subprimes de 2008.

Près de cinq mois après le déconfinement amorcé le 4 mai, les chiffres semblent leur donner raison : un peu plus de 8 100 personnes ont perdu leur emploi depuis mars suite à la faillite de l’entreprise qui les employait. Au total, ce sont 2 835 entreprises qui ont été radiées depuis mars. Toutes n’ont cependant pas souffert de la crise : leur dossier était déjà bien mal engagé avant l’apparition du covid en Belgique.

Aussi, ce sont les chiffres postérieurs à l’échéance du moratoire sur les faillites, instauré entre avril et le 17 juin, qui permettent de se faire une idée de l’ampleur des dégâts. Et ils sont colossaux. Pour rappel, le gouvernement fédéral avait mis en place ce moratoire pour empêcher les créanciers d’une entreprise de la citer en faillite devant les tribunaux. Avec pour objectif de limiter la casse auprès des entreprises saines qui avaient dû cesser leurs activités pendant le confinement tout en continuant à payer leurs charges fixes (loyers, factures d’énergie…). Un moratoire qui a pris fin en juin, "pour ne pas pénaliser plus longtemps les créanciers et éviter des faillites en cascade", expliquait alors le ministre des Indépendants, Denis Ducarme.