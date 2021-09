Ces travailleurs "se demandent ce qu'il adviendra de certains d'entre eux après le rachat", a indiqué la CNE dans un communiqué, alors que les négociations avec de potentiels repreneurs sont, selon le syndicat chrétien, "bien engagées" - sans mention des éventuels repreneurs.

En février dernier, lors du lancement de la procédure de mise en vente, le CEO ad interim de Nethys, Renaud Witmeur, avait évoqué la négociation d'une garantie d'emploi. L'incertitude portait alors sur la durée de cette garantie (trois ou cinq ans), rappelle la CNE.

Selon le syndicat chrétien, M. Witmeur, "ne tient plus tout à fait le même langage".

"Il se contente de parler de négociation 'd'élements qui visent cet objectif notamment par les droits qui seraient confiés aux administrateurs de Nethys pour certaines décisions clés liées à l'emploi, les engagements en matière d'investissement, de maintien du call center, la stratégie dans le domaine de la gestion des ressources humaines, ...'", dénonce le syndicat.

Lors d'un conseil d'entreprise exceptionnel qui a eu lieu vendredi avec les différentes entités du groupe Nethys, la direction a assuré que tout était mis en œuvre pour maintenir, voire développer, les activités et l'emploi dans le cadre d'un plan industriel solide.

"Mais elle en se refusant à s'engager formellement envers chaque travailleur", a dénoncé la CNE.

Le syndicat affirme "ne pas comprendre" ce changement de stratégie et réclame une garantie d'emploi coulée dans une convention collective de travail (CCT), "contraignante pour le repreneur qui, en cas de licenciement pour des raisons économique, technique ou d'organisation, assurerait des conditions de départ favorables aux travailleurs qui seraient concernés".

"Si les droits confiés aux administrateurs de Nethys permettent effectivement le maintien de l'emploi et l'activité, pourquoi dès lors ne pas signer une convention de garantie d'emploi en bonne et due forme, bien plus rassurante pour les travailleurs mais aussi les actionnaires actuels?", interroge la secrétaire permanente CNE, Christine Close. "Ce genre de garantie est une pratique courante dans le cadre de la revente d'entreprises et constitue une reconnaissance du travail accompli pour le personnel", ajoute-t-elle enfin.