Alors que nous sommes encore en plein milieu de cette crise sanitaire et économique, il est déjà temps de penser à la relance. Les différentes régions du pays ont déjà mis des plans en place, notamment Get Up Wallonia, au sud du pays. La Région a d’ailleurs lancé un appel à projets en vue de participer à ce plan de relance.

Un appel auquel Relaod Belgium a évidemment répondu. Cette ASBL fondée officiellement le 1er décembre dernier vise à offrir de l’aide et des conseils à tous les indépendants en difficulté. "Nous voulons créer un réseau d’entrepreneurs toujours en activité pour aider ceux qui sont en faillite ou au bord de la faillite", explique Sébastien Hamende, l’un des fondateurs du projet qui est lui-même un indépendant en difficulté, lui qui est à la tête de plusieurs agences de voyages et d’un tour-opérateur. "Ma situation personnelle a évidemment influencé mon choix, mais pas seulement. C’est au départ le projet qu’un ami avait depuis quelques mois, déjà avant la crise. En septembre, il a reçu l’aide de philanthropes pour financer le projet sur trois ans."