Michael O’Leary, le patron de Ryanair, l’avait prévenu dès le début de la pandémie : sa compagnie serait parmi les grandes gagnantes de cette crise. “Le Covid-19 a porté un coup sans précédent aux industries européennes de l’aviation et du tourisme, expliquait encore en septembre dernier le bouillonnant CEO. Seule Ryanair a profité de cette crise pour passer des commandes d’avions en augmentation significative, pour étendre ses partenariats aéroportuaires et pour garantir des coûts d’exploitation inférieurs”. Résultat ? “Nous pouvons répercuter des tarifs encore plus bas pour nos clients”.