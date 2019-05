La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair aurait conclu un accord de compensation avec le constructeur aéronautique américain Boeing pour les avions 737 MAX cloués au sol depuis plusieurs semaines, selon le journal irlandais Irish Independent.

Ryanair toucherait de la sorte des "centaines de millions d'euros" de dédommagement. Boeing ne versera pas cette compensation directement: le montant sera déduit de celui que doit encore Ryanair à l'entreprise américaine.

Les 737 MAX sont cloués au sol dans le monde entier depuis le mois de mars et le crash, quelques jours plus tôt, d'un avion d'Ethiopian Airlines, qui avait tué tous les passagers. Et fin 2018, c'était un appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait déjà connu le même sort. Les deux accidents seraient dus à un dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS qui équipe ce modèle.